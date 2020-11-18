全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.宣佈何偉國先生將接任Check Point大中華區董事總經理，負責Check Point在中國大陸、香港和臺灣的業務營運，帶領團隊持續成長，並向亞太及日本地區副總裁兼總經理Sharat Sinha彙報。

何偉國在大中華區資訊科技領域擁有超過25年的工作經驗，曾在思科系統（Cisco Systems）、SAP和北電網路（Nortel Networks）等公司擔任高階主管職位。其中，他在思科任職長達19 年，也曾擔任香港地區總經理。

Check Point亞太及日本地區副總裁兼總經理Sharat Sinha表示，我們由衷歡迎何偉國先生加入Check Point。相信為全球多個知名科技品牌做出重要貢獻發展的何偉國，能憑藉傑出的領導力和豐富的產業經驗，帶領Check Point 及大中華區的合作夥伴和客戶再創佳績。

Check Point大中華區董事總經理何偉國表示，很榮幸加入Check Point，負責管理及協助公司在中國大陸、香港和臺灣的業務發展。大中華區的企業正處於一個科技迅速發展、技術不斷創新的階段。由於新冠疫情仍在全球蔓延，眾多企業持續依賴遠距辦公，企業對網路安全解決方案的需求前所未有的高漲。我非常期待與Check Point團隊及合作夥伴生態系統緊密合作，朝滿足各產業網路安全需求這一共同目標不斷邁進。

何偉國擁有香港大學工程學學士學位、資訊科學學士學位及Strathclyde商學院策略規劃企業管理碩士學位；目前居住在香港。

(工商 )