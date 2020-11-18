有「股神」美譽的投資大師巴菲特掌理的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），近期大買製藥公司股票，消息出爐後，激勵台股上市、櫃生技醫療族群多大漲，早盤以來計17檔漲逾2%，包括杏國、生華科與逸達等3支股票還強勢攻頂，表現耀眼。

生技股在近期已沈寂一段時日，但在美國、大陸等地區，陸續傳來開發新冠疫苗效果還不錯的消息後，連股神巴菲特也動心，他預期生技製藥等產業，可望因疫苗問世而受惠，因此，透過旗下掌控的柏克夏海瑟威公司，大買生醫股。

股神透露，他的投資策略不會單壓一檔生醫股，而是會採取風險控管的一籃子股票，分散投資變數。在此消息面刺激下，市場預期國內的法人、大股東與主力群等押寶生醫股的投資略，也將見賢思齊。

因此，今台股上市、櫃生醫族群多紅光滿面，表現出色；盤中17檔漲逾2%~漲停不等，分別是ABC-KY、亞諾法、神隆、喬山、杏輝、杏國、合世、中天、寶齡富錦、台微體、醣聯、智擎、合一、藥華藥、生華科及逸達等。

(工商 )