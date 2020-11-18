隨著全球大流行的疫情爆發，需要管理的資料量不斷增加，以有限的資源完成更多工作的需求越來越大——公共安全機構面臨著一個從未如此複雜的世界。

無法相互通訊的孤立系統和設備只會讓已有的複雜性繼續增加。急救人員需要能夠提供直覺和智慧體驗的關鍵性任務技術，以在「千鈞一髮」之際做出有效回應，還需要有靈活的工具，使他們能夠與更廣泛的技術生態系統順暢連接。

Motorola Solutions正推出其下一代地面中繼式無線電系統（TETRA）設備：智慧且強大的MXP600，以滿足公共安全人員在現今和未來的需求。這款輕巧但堅固的無線電將關鍵性任務語音通訊的可靠功能提升到新的水準，並且可以與其他解決方案協同工作。

Motorola Solutions資深副總裁Mark Schmidl表示，前線專業人員在高度緊張的情況下始終需要將無線電作為其生命線，但他們可能還需要與隨身攜帶的其他設備（包括智慧手機和隨身相機）進行協作，而不影響無線電語音通訊的安全性或可靠性。

Motorola Solutions設備資深總監Katja Millard解釋說，此情況下，他們可以透過最自然、最方便使用的設備來啟動其他設備，而不是同時操作多個設備。例如，如果警員在危及生命的情況下按下緊急按鈕，將來的無線電便需要能夠自動啟動穿戴式相機，而無需再單獨啟動該設備。這一切都是為了簡化和增強關鍵性任務通訊的主要功能。

(工商 )