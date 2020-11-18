台塑集團創辦人王永慶在2008年過世後，長子王文洋認為父親海外遺產高達6000億，在台灣、香港、美國等地提起遺產訴訟。不過有媒體指出，王文洋啟動法律戰卻犯下3大錯誤，導致連吃敗仗。

據《鏡週刊》報導，王文洋打法律戰犯下的3大錯誤分別是：「搞錯親屬侵占罪的追訴期」、「王永在手寫遺囑公證烏龍」、「指控王文淵等人逃稅的課稅時效逾期」，這讓王文洋在國內遺產官司全敗，只看海外官司能否有所進展。

王文洋2019年委託律師向北檢提告，指控自己的姊妹王瑞華、王瑞瑜，叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮，以及台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，在2013年將王永慶在境外設立的誠威、穩昇2公司名下南亞、台化、塑化(台塑三寶)股票，資產移轉信託到另間境外公司Ocean View(海景)。

王文洋指控，這些股票在2008年的價值估計為美金2.1億，到現在應該已經超過4億元，懷疑家族成員與老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢。

不過檢方查出，王永慶、王永在曾在當年信託文件上簽名，且函詢國稅局，國稅局無法判斷這些股票是遺產，而且股票信託後，從沒有賣出過，獲得現金股利也持續買進台塑集團股票，從沒有分配過任何利益，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、甚至是隱匿犯罪所得等罪嫌，今年7月以罪嫌不足，將7人不起訴。

而王文洋曾取得一張王永在生前的手寫遺囑，上面提到「海內外遺產」，王文洋認為藉此可證明父親王永慶也有海外遺產，但最後卻發現這張手寫遺囑，是在王永在過世後才送給公證人公證，效力遭到質疑。

目前王文洋與王家人在國內的官司還有王月蘭遺囑執行人就渣打銀行1億元，控告繼承人官司，海外官司則有5、6件。

(中時新聞網)