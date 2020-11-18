2020年受到新冠疫情的影響，因此大家普遍運勢都不好，不少人被裁員面臨失業，而2021年是否會有好轉，財運又是哪個生肖最旺，也成為民眾關心的話題，近日命理師「林海陽」也在youtube《林海陽老師官方頻道》上，分享2021上半年財運運勢，到底有哪些生肖上榜呢？

詳細內容請看影片，林海陽還加碼曝光，最佳運勢出生年分(影片來源/youtube/林海陽老師官方頻道)

●2021年最旺：生肖雞

財祿進入酉宮(雞)，流年上半年財運最旺，去年被太歲刑剋，因此下半年只有1個月，財星落在雞的宮位，但可惜跑到對宮，因此財運較差，想賺錢都較不容易，而2021年財星就跑回來了，因此若身旁有屬雞的朋友或親人，別忘了拉緊一點，也可以跟著受惠。

而屬雞的朋友有正財也有偏財，可能會被分配到土地、房子、現金或鑽石等，買中樂透彩有中獎機會，林海陽也提醒，錢從哪裡來雖然與命有關係，不過有些人福德宮好，但福氣卻很差，因此雖然運氣好，也要懂得理財。

●2021年上半年每月最旺生肖

▍農曆1月 生肖猴

去年上半年財星落於屬猴宮位，下半年得以坐享其成，2021年財運最佳，非常幸運

▍農曆2月 生肖雞

雞不只上半年流年最佳，碰上2月可說是Double的財運，但要懂得理財，才能夠財源滾滾

▍農曆3月 生肖豬

2019年因隔角煞而運勢不佳，2020年又受到疫情影響，因此運勢並沒有太大變化，建議在3月前先好好布局，才能在3月發揮財運

▍農曆4月 生肖鼠

去年因犯太歲，經常碰到大大小小的爛事，讓人難以預期，2021年所幸被財星眷顧，要好好把握機會

▍農曆5月 生肖虎

2020年下半年，過了農曆7月後運勢變差，可能投資失利，或身體健康出狀況等，建議先還完去年欠下的債，別想靠運勢一步登天，還是按部就班

▍農曆6月 生肖兔

(中時新聞網)