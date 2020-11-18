F-15戰機失事 軍方出動戰艇擴大搜救中（影／民眾元將提供）

F-15戰機失事 軍方海上搜救畫面曝光（影／民眾元將提供）

F-15戰機失事 直擊海上搜救畫面（影／民眾元將提供）

空軍花蓮五聯隊第26作戰隊F-16戰機，昨(17日)晚間起飛後突然消失在距離花蓮基地北方外海8海浬處，飛官上校蔣正志至今仍下落不明，且無求生訊號，軍方及海巡動員大批機艦徹夜搜尋仍無訊息，由於當地海深且海流強勁，因此上午搜救範圍原本從最北的立霧溪口，已經北推到清水斷崖外海進行地毯式搜索，本報也取得民眾用天文望遠鏡拍攝下第一現場的搜救畫面。

軍方根據昨(17日)晚F-16的雷達消失點，軍方採取方塊式縱橫並行，以九宮格方式從花蓮七星潭外海一路往北推至三棧溪口及立霧溪口。由艦艇分別由南向北、由西向東來回不間斷搜索。另外空中還有海鷗直升機與空勤總隊直升機也加入。

雖然今(18日)天氣狀況相當良好，但由於當地海流相當強勁，因此上午8點以後，軍方研判海流方向後，將搜索範圍往北推進到清水斷崖外海。

有民眾在新城海邊，利用天文望遠鏡進行拍攝國軍搜救行動，清晰的拍下軍艦來回搜索的影像提供給本報，可以看出目前整個搜索範圍相當密集。

截至目前為止海巡署派出8艘艦艇共計58人，加上海軍部分，一共出動12搜艦艇。其中海軍為推展搜救進度，緊急加派獵雷艦，針對三大項目尋找蹤跡，分別是失事戰機、彈射椅及飛行員發出的求救訊號等。

據了解，飛行員彈射跳傘會啟動信標器發出求救訊號，且飛行員隨身的附件包內有救生艇、無線電和各種求生裝備，可提供飛行員緊急求生使用，但昨(17日)事發後搜救至今超過13小時，並未收到信標器發出的訊號。

軍方也指出，F-16戰機的黑匣子入水後仍可發出訊號，在1600米的深度範圍內，黑匣子都還可發出訊號，但臺灣東部海域平均水深約2000至3000米，即使近海也會超過1000米以上，對於搜尋黑匣子相當不利。

(中時新聞網)