美股消息面：

1.美國聯準會公布，美國10月工業生產月增1.1%，略高於市場預期的月增1%。製造業產出月增1%，符合預期。10月產能利用率為72.8%，略高於市場預期的72.3%。

2.美國10月零售銷售額月增0.3%，不如市場預期的月增0.5%。排除汽車之零售銷售額月增0.2%，亦低於市場預期的月增0.6%。

3.雖然石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+考慮延後增產計畫，但歐美新冠肺炎疫情仍然嚴峻，兩相抵消之下，周二紐約期油收漲9美分或0.2%，為每桶41.43美元。倫敦布蘭特期油收跌7美分或0.2%，為桶43.75美元。

4.新冠疫苖的樂觀消息使金價承壓，但美國10月零售銷售額意外疲弱與美元走弱為金價下檔帶來支撐，周四紐約期金微跌2.7美元或0.1%，報每盎司1885.1美元。

5.新冠疫苗研發再傳捷報，避險需求降溫，以及聯準會與美國國會料將推出更多措施緩解疫情衝擊的預期，使美元持續承壓，周一紐約尾盤ICE美元指數跌0.22%，報92.44，盤中一度跌至一周新低92.27。

(時報資訊)