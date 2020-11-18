英國央行副行長拉姆斯登(Ramsden)周二在一場演講中指出，新冠肺炎的疫苗將降低英國經濟的風險，但央行可能不會上調先前的經濟預測。

過去時間連續出現兩支疫苗的開發正面進度，鼓舞全球股市上漲，讓民眾相信在未來幾年可以擊敗病毒。

假設最近的正面進展可以轉化為疫苗的接種，那麼疫苗就可以減緩長期的恐慌，拉姆斯登表示，疫苗的新聞將不會讓央行上調經濟預測，因為這些預測已經包含了傳染病將逐漸減緩的假定。

英國央行在11月推出1500億英鎊的債券購買刺激計劃，拉姆斯登認為將扮演經濟的橋樑。

副行長重申央行其他官員的觀點，認為央行正在研究負利率如何實施，但是它並沒有迫在眉睫地要上路，「負利率仍在工具箱中，它不是我們現在要馬上拿出來在英國應用的工具」。

拉姆斯登呼應行長貝利(Bailey)的觀點，認為英國經濟較不會因傳染病受到傷害，而是會接續出現類似上世紀80和90年代的產業結構轉變。

(時報資訊)