美國總統大選在川普不認輸之下，市場面臨變數；其次歐美肺炎疫情持續擴散，確診人數不斷攀高，也為後續經濟復甦力道帶來陰霾；加上目前金融市場普遍來到高檔位階，任何風吹草動，皆易讓市場震盪劇烈。值此之際，台新投信認為，新興短期高收益債將可發揮「短天期低波動」及「優息收」優勢，歷史夏普值高居各類債券之冠，為短線最佳資金避風港，建議投資人將新興短期高收債納入資產配置組合，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，2020年10月底負利率債券金額超越16兆美元，低利率環境迫使投資人追求更高收益的資產，促使新興高收益債與新興投資等級債之間利差自今年三月的759bps縮窄至目前283bps。且就經濟表現分析，IMF預估2020年全球經濟負成長4.4%，已開發國家為-5.8%，新興市場為-3.3%，新興市場衰退幅度小於成熟市場，且在2021年經濟全面復甦情況下，新興國家經濟成長率攀升至6%，反彈幅度也大幅優於成熟國家的成長率3.9%及全球經濟成長率的5.2%。

尹晟龢指出，拜登可望成為下一任美國總統，其主張的擴張型財政政策，雖然幅度與規模可能受國會箝制，但整體而言，仍會刺激提升通膨與公債發行量，尤以中長天期債券會新增較多，在此情況下，長天期公債殖利率走升的可能性較高，反觀短債因為存續期間短、FED短期內不會升息，較易避開利率風險。且相對於成熟市場公司債，新興市場公司債評價面相對具有吸引力，尤其是在高收債領域，且新興市場公司債違約風險可控，提供較高的風險溢酬。在目前金融市場存在的不確定性環境下，其實反而適合進行新興短期高收益債的布局。

(時報資訊)