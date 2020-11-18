雖然石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+考慮延後增產計畫，但最新數據顯示美國上周原油與汽油庫存量暴增，以及美國新冠肺炎疫情嚴竣，越來越多州與地方政府擴大防疫限制措施，受此打擊，周三國際原油價格走低。

目前美國期油跌0.8%，報每桶41.1美元。布蘭特期油跌0.53%，報每桶43.52美元。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至11月13日）美國原油庫存增加420萬桶，約為4.86億桶，遠超出市場預期的增加170萬桶。

上周美國汽油庫存增加25.6萬桶，亦遠超出市場預估的增加8.7萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少500萬桶，超出市場預估的減少150萬桶。

奧克拉荷馬州美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存上周增加160萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量每日增加17.6萬桶。上周美國原油進口量每日增加21萬桶。

(時報資訊)