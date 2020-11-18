日本最大廣播電視設備展「Inter BEE 2020」今（18）日正式開展，鴻海(2317)集團參與投資的新創公司富視智通（NxVi）宣布發表全球最小尺寸的專業超高清8K影像編碼直播器「Theia T1」，搶攻8K直播市場，並助陣打造8K生態系統。

研調機構Markets & Markets預測，全球8K相關技術市場2019～2024年複合成長率（CAGR）達55.5％、可達268億美元規模，在產業解決方案應用亦具發展潛力，如廣電、音樂會、電競直播、大型場域運動賽事的直播、企業視訊會議、遠距醫療，智慧工廠、安防監控、智慧交通等即時應用。

富視智通團隊成員來自廣電、網通及半導體領域，致力於8K/4K相關影像處理、雲端與邊緣智慧影像處理晶片、相關系統等產品開發及推廣，並結合鴻海集團全球製造能量，加速影像智慧產業智慧轉型及升級。

富視智通此次發表全球最小尺寸的專業超高清8K影像編碼直播器「Theia T1」，可支援包括支援即時1路8K及4路4K的4:2:2 10bit HEVC/H.265影像壓縮、高動態範圍（HDR）與30/60 FPS高影格率（HFR）影像處理，並具小於100瓦低功耗與傳輸低延遲的特性。

富視智通董事長劉錦勳指出，「Theia T1」不僅體積小、重量輕、性價比高，且已在鴻海集團不同廠區內完成多項測試與實際應用。結合集團既有8K技術、產品、製造、客戶關係強項與富視智通在影像壓縮及串流的專業，相信必能更快速、更大幅度的拓展8K生態鏈。

富視智通總經理林盈志則表示，「Theia T1」編碼器具備的先進影像擷取、壓縮與串流能力，滿足了8K/4K的超高清即時影像各式應用場景，使8K影像拍攝到影像顯示的內容製作推播流程更為流暢與普及，相信一定可以帶動全球更多8K運用的成功案例。

在鴻海集團支持下，富視智通成立以來持續專注研發超高清影像技術與產品，提供產業界更優異的影像解決方案。預計明年將推出支援8K 120 FPS、內建5G模組或WiFi 6模組的無線串流等新機種，以加速8K+5G應用發展。

(時報資訊)