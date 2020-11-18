經濟部16日起接受會展業及製造業等業別申請紓困4.0補助，立委質疑現在國際疫情持續，未來是否會推出紓困5.0來協助產業度過難關，經濟部長王美花18日表示，國內產業在第三季就已經有明顯改善，惟會產產業因國際情勢依舊未明，因此明年第一季會持續給予產業協助。

王美花18日出席立法院經濟委員會質詢時，有立委提出政府紓困雖有截止時間但仍有經費限制，只要預算用光就隨時停止，質疑政府應該要協助企業度過難關，希望政府加強紓困，別讓好意變成失望。

王美花回應，今年第三季的7到9月有需要的產業都有順利申請，沒有發生經費用光的狀況，且過去讓企業來不及提出申請的狀況只發生在第二季，經過檢討後，紓困3.0就沒類似情況。過去2.0才有這樣的狀況，3.0都有順利發出。

由於國際疫情依舊嚴峻，有立委要求經濟部要有紓困5.0的規劃，王美花說，經濟部會滾動式檢討，因為第三季很多企業有恢復了，因此第三季申請案件數「減少很多」，會有想到的是會展產業，可能一開始國際會展還是無法舉辦，屆時會特別留意給予補助，且條例到明年6月，未來會視情況來規劃。

(工商 )