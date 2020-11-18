台中市南屯區一名43歲陳姓男子，獨自徘徊在街道上，自言自語說「鑰匙呢？鑰匙呢？」民眾報案後，員警到場擔憂陳男體力不支，先帶返派出所提供熱食及茶水讓他果腹，利用警政系統查詢通知到陳男父親，陳父到派出所看到兒子不斷向警方道謝，稱「好險有警察先生幫忙照顧，以後要聽話喔！」感動偉大父愛。

台中市警察局第四分局春社派出所警員邱逸帆日前上午6時許擔服備勤勤務時，接獲南屯區忠勇路段一家早餐店老闆娘表示，有名男子在路上徘徊許久，需警方協助。

員警趕赴現場，發現陳姓男子獨自在街道上，疑似不知何去何從，詢問有無需要協助，只說「鑰匙呢？鑰匙呢？」警方利用警政系統查詢通知到陳男父親，由於陳父人在台北，約定於中午時將兒子接返家。

警方經訪談了解，陳姓男子領有身心障礙手冊，因其父親因為重陽節至北部祭拜祖先，且年事已高，不方便帶著陳男一同出遠門，想說只去一個早上，下午立刻就返家，留陳男獨自在家。

陳男父親從台北返回台中需要時間，員警代為照顧數小時，過程中不時陪伴陳男聊天，詢問身體狀況，十分貼心。

陳男父親一到派出所看到兒子不斷向警方道謝，表示「不需要額外的幫忙，不好意思造成大家困擾」，見到父親的陳男，立刻露出笑容，拉著父親的手開心地回家。

春社派出所所長江松泳表示，為防家人走失，家屬可在其手上或胸前配戴防走失手(項)鏈，註記基本資料，能讓員警或想幫助他們的熱心民眾立即知道聯繫家屬方式，迅速協助其返家團圓。

(中時 )