許多人習慣早上起床後先吃早餐，吃完早餐再一起刷牙，到底吃早餐前到底該不該先刷牙？牙醫師表示，研究顯示，晚上睡覺時，細菌醉在口中大量繁殖，若不刷牙就直接吃早餐，如同吃進了十公克糞便的細菌量。
日本牙醫師小垣佑一郎在「不生病的解毒飲食法」一書中指出，睡眠期間，唾液分泌量減少，最直接的影響就是口腔清潔作用會降低，造成細菌增生。根據研究，睡眠時細菌增殖的量大約等同於十公克糞便的細菌量，因此不刷牙就直接吃早餐的人，相當於吃進了十公克的糞便。
而且在乾燥環境下增殖的大多是壞菌，會導致胃部虛弱，壞菌隨著食物一起進入胃部、直抵腸道後，會造成腸道菌叢平衡惡化，以致免疫力下降，血清素分泌異常。因此小垣佑一郎建議，不論早餐、午餐或晚餐，最好都在吃飯前先刷牙，去除牙齒表面的牙菌斑。
小垣佑一郎解釋，白天上課或工作壓力，唾液會在交感神經作用下變得黏稠、細菌增加，加上一整天喝咖啡、吃甜食後，飲食累積的汙垢會大量附著在牙齒上，在這樣的情況下吃晚餐，大量的細菌就會跟著一起被吃下肚。
(中時新聞網)
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