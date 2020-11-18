港星溫碧霞是著名的美魔女，54歲的她維持精緻顏值和姣好身材，性感的溫碧霞最著名的過於，她2001年在電視劇《封神榜》性感詮釋坦己，而相隔19年後，溫碧霞為拍手遊廣告再扮演坦己，她還大方把戲服往下拉、露出香肩，畫面絕美。
性感著稱的溫碧霞2001年在電視劇《封神榜》中，飾演被九尾狐上身妖惑紂王的坦己，她妖艷嫵媚、狂噴女人味，這個角色也讓她再攀演藝事業高峰，溫碧霞還因此被封為「最美坦己」。
而相隔19年後，溫碧霞為拍手遊廣告再扮演坦己，凍齡的她，不僅顏值細致、身材更是都沒變，溫碧霞也有感直呼：「這次拍攝廣告又演妲己，感覺又回來了，紂王跟以前感覺也是一模一樣，哈哈，時光又再倒流啊：）ps. 妲己回來了」。
照片中，身穿古裝的溫碧霞大方把戲服往下拉，白皙嫩肌和香肩全都露，嫵媚氣息超性感，54歲的溫碧霞容貌和身材和當年沒什麼變化，舉手投足依舊是妖豔動人的坦己。
(中時新聞網)
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