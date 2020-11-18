Google Store於官網公布將會提供黑色星期五（11/27，感恩節過後一天）的購物優惠後，已提前向訂閱電子郵件的網友，公佈了部分活動內容。如果你在雙11錯過了Pixel 4系列手機的購物優惠，可好好把握黑色星期五這一天！

根據Google Store寄出的黑色星期五購物優惠信件，他們將在11月27日，也就是感恩節過後一天，提供黑色星期五購物優惠。目前已公布的優惠內容包含三項，分別是購買Pixel 3a打6折（NT$14500降到NT$8700）、購買Pixel 4/Pixel 4 XL打75折（最低NT$24600，降到NT$18450)。另外與雙11一樣，提供Chromecast以及Nest mini合購優惠，且降價幅度更大，從NT$3230降到NT$2380，可省下850元。

Google Store黑色星期五部分優惠已提前公佈。（摘自Google Store）

目前，在Google Store檢視上述產品的話，價格仍舊是原價。代表上述優惠僅限定11月27日購買才有效。根據Google Store電子郵件內留下的線索。除了上述優惠之外，頗有機會在11月27日當天還能等到其他優惠訊息，喜愛Google商品的消費者可以趁機好好評估，是否要入手囉。

Google Store在台販售的產品並不多，除了Pixel系列手機之外，就是包含Nest智慧音箱以及Chromecast。如果黑色星期五的購物優惠，有機會也將Google One訂閱服務一起納入，將會是相當夢幻的組合。只是不知道Google是否會為消費者送上這樣的超級優惠。

(科技)