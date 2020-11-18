女星曾之喬（喬喬）昨天（17號）迎接32歲生日，她和幾位友人共同慶生之餘，仍未放下工作，拍攝一組時尚大片，除了秀出美包，貼身深U洋裝搭配胸上短衣，狂露事業線和飽滿雙弧，性感又不失格調的美引起網友驚呼。

曾之喬今年初和交往近10年的辰亦儒結婚，由於老公在大陸工作，沒辦法回台陪伴慶生，但送上一籃花表達愛意，而女性朋友們也紛紛獻上禮物，祝福曾之喬又長了一歲。

即便是壽星，曾之喬還是堅守工作崗位，從IG限時動態曝光的畫面中，可以看到她為了符合品牌設定的黑白照，身穿黑色貼身U領洋裝，拿著知名精品的手袋邊玩邊展示，假裝是大小姐擺態，隨後認命地搬超大孔雀椅拍照，秒收起搞笑性格，轉換成專業的拍攝模式，認真的盯著鏡頭擺各種pose。

成果出爐後驚為天人，曾之喬的白色短衣只到胸上，搭配裏面的貼身深U洋裝，胸口恰好露出一個大洞，視覺效果都集中在E罩杯的豐滿上圍，楊謹華看了直呼：「美！生日快樂！」眾星友及粉絲也狂刷一排祝福，「太時髦惹！生日快樂」、「太美了」。

(中時新聞網)