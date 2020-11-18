民進黨桃園市議員王浩宇及高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中都遭選區民眾發動罷免，且都完成第一階段提案門檻，王浩宇、陳致中罷免案甚至已提交二階段連署書，正由中選會查對名冊。國民黨中常委、南投縣議員游顥今天下午將在中常會提案討論，要求黨中央在桃園、高雄成立案小組，積極協助地方人民團體提出的罷免案。

這項提案在上午已獲擔任青工總會長陳克威、青年團總團長陳柏翰及中常委聯誼會祕書長謝坤宏、周孟蓉等多位「年輕輩」中常委率先連署，中常委聯誼會總幹事江碩平及沈智慧、應曉薇、高思博、劉大貝、童惠珍等中常委也支持罷免案，將在下午中常會前當場繼續連署。但也有黨內人士認為，若設專案小組，王浩宇等被罷免人可操作為藍綠對決，對罷免成功不見得有利。

游顥指出，近年國人民主自決意識提升，面對蔡政府違法違憲荒腔走板的威權作為，國民黨應扮演捍衛民主的積極在野黨角色，對不稱職地方民代更應協助民眾發揮監督功能。

他說，民進黨及其附隨組織違法亂紀，現今環境民怨高漲，罷免不適任民意代表已成民眾表達怒氣的重要途徑。目前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中罷免案皆已完成第一階段提案門檻，其中，王浩宇、陳致中罷免案則已提交二階段連署書，正由中選會查對名冊。

游顥說，國民黨目前聲量遭惡意噤聲，蔡政府媒體壟斷，要完成「無（憲）法無（中）天」的極權統治，國民黨應扮演捍衛民主的積極角色，全力協助自覺發起連署之民眾，並針對桃園市與高雄市成立專案小組，全力協助民眾發起的不適任民代罷免案。

王浩宇日前曾拋出高雄前市長韓國瑜2022可能參選桃園市長的訊息，國民黨前立委孫大千當時即指出，在中壢的政治生態中，藍、綠都對王浩宇有意見，其中民進黨因王浩宇剛從綠黨跳到民進黨，若沒被罷免掉，2年後民進黨在中壢的選情，會因為有王分選票而更吃緊，更別說王以前在綠黨時，修理民進黨也是不遺餘力，結了不少仇。

孫大千還透露，就他了解，這次在中壢罷免王浩宇最賣力的，不見得是國民黨，一些綠的政治人物私下都大力協助，因此若罷免走到最後，對王浩宇會是一大挑戰，王因此需要提供聲量，作為對付韓國瑜的重要人物，若沒辦法把中壢局勢拉成藍綠對決的局面，要通過罷免案會有一定的困難，所以他一點也不意外王浩宇再蹭一次韓國瑜。

(中時 )