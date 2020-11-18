一般的美股資訊在財經資訊網站上僅提供「延遲15分鐘」的報價，為解決投資美股的切身需求，日盛金(5820)旗下日盛證券與美國CBOE(芝加哥期權交易所)交易所簽約，授權手機專屬的日盛Smart APP「日盛美股通」提供即時美股報價，也是國內首家簽約的券商。

日盛證券指出，美股對於大部份台灣投資朋友來說仍有相當多障礙，如美股即時報價、財經資訊及市場規則、相關稅務問題等，甚至是交易時段及語言，都會讓有心想在美股進行投資配置的朋友們望之卻步。特別是美股即時報價資訊的取得，相當昂貴，一般的美股資訊在財經資訊網站上僅提供「延遲15分鐘」的報價。

日盛證券在適法遵法、嚴謹的前提下，與美國CBOE(芝加哥期權交易所)交易所簽約，取得美股即時報價資訊的授權，成為國內第一家簽約券商。今年11月正式開始，日盛證券投資人透過手機專屬的日盛Smart APP「日盛美股通」，用手機即可與美國股市同步無秒差的報價資訊。

「日盛美股通」除了提供美股即時報價外，也提供市場訊息帶即時報價，讓投資人在閱讀訊息時不需在回到自選股頁面即可看到新聞中提到個股的即時報價，相當便利。另外Smart美股通也提供客戶庫存股票的即時價格計算，方便客戶掌握庫存股票的最新市值。

另外，日盛證也領先多數同業取得美國國稅局(IRS)合格中介機構身分(Qualified Intermediary)，透過日盛證券複委託交易美國特別股，配息屬於利息性質者(或稱為ETD，Exchange Traded Debt)無需被扣繳30％預扣稅，投資人實領的配息金額大幅提高。投資特別股的投資人可利用日盛新推出的APP下單交易，可省去自行申請退稅的繁瑣手續。

(時報資訊)