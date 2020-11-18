民進黨台北市議員許家蓓的父親、前議員許富男，遭爆多年前曾外遇一名百貨公司櫃姐，並生下1子。兩人分手後，櫃姐也結婚懷孕，但現任老公卻屢遭許富男恐嚇，要搶走他的妻小，更疑似找人毆打A女老公，行徑相當囂張。

據《鏡週刊》報導，A女10幾年前在百貨公司當櫃姐，但遭丈夫家暴，時任台北市議員的許富男展開追求，懷孕後A女就與丈夫離婚，許也拿出200萬元頭期款幫忙買房，也買了車子、支付小孩的扶養費。後來A女發現許很花心，還有小四，甚至其他私生女，認為沒有保障所以決定分手。

A女的現任老公B表示，兩人剛認識時，A女就坦言有過婚姻，且有一個國小六年級的兒子。B男不以為意，將小孩視如己出，兩人也在今年結婚。沒想到卻屢遭許富男騷擾、恐嚇，甚至疑似找來黑衣男圍堵，雙方激烈拉扯，當時有2個月身孕的A女還險些流產。B男曾質問，「難道這就是身為議員的處理方式？」卻遭回「沒把你打死就不錯了」。

從LINE對話截圖可以看到，許富男曾跟B男說，「介入別人家庭，不要永遠留下奪人妻兒的罵命，他們都是我的心肝寶貝」，B則控許「你找人來我公司騷擾」「你找人打我」。

此外，許富男也曾向A女表示，「小孩我定會認祖歸宗。不可能讓他姓X！試試看」「加蓓沒有寄存證信函給妳，但一切等妳先動手！」還說要帶小孩去驗DNA，不解為何14年的感情付之流水。

許富男向週刊坦承外遇也有私生子，因為膝下無子，所以對這個小孩特別疼愛，買房、買車，讓小孩讀私立貴族學校，但A女卻移情別戀，還經常找他要錢，強調絕無教唆、恐嚇，本月4日才匯教養費給小孩，當天B男就聲稱被打，強調跟自己毫無關係，也向警方表示不認識黑衣人，痛批B男根本是「強盜變官兵」，惡人先告狀。

(中時新聞網)