美國海軍未來新潛艦

美國海軍2030年代的未來攻擊潛艦將比維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦更大、更快、更自動，隱形性能更強，並有網路連線。

據福斯新聞（Fox News）和《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，由於新潛艦體型更大，可以內建更多先進靜音技術。

美國BWX技術公司（BWX Technologies，BWXT）執行長葛維登（Rex Geveden）說，這款暫名為SSN（X）級的新攻擊潛艦大小可能較接近排水量約2萬噸的哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艦，而目前的維吉尼亞級約為8,000噸。

哥倫比亞級潛艦的直徑約為42英尺（近13公尺），而維吉尼亞級寬則為36英尺（近11公尺）。儘管潛艦船體加寬能增進隱形等性能，讓設計師能內建更多靜音技術，並有更多增進航速系統的空間，但成本相對也更高。

而它們將會是美國空前隱形，也最具殺傷力的潛艦嗎？看來海軍是這麼打算。這些新潛艦將能發動遠程精準打擊、為祕密高風險攻擊任務投送特戰隊員，並執行情蒐，監視及偵察（ISR）任務。此外，它們能與其他平台網路連線，而或許最重要的，就是能在高威脅水域神不知，鬼不覺地執行作戰任務。

為了研發新潛艦，美國海軍進行了特戰隊最優化分析，以設計出適合特戰隊執行秘密水下任務的潛艦。儘管這潛艦仍屬機密，特定的技術細節仍無從得知，但資深海軍武器開發人員仍透露了一些現代化的關鍵重點，如利用新塗料，讓潛艦更隱形，採用新天線，更遠距更準確地執行水下偵察任務，還有用更安靜的引擎推進技術等。

(中時新聞網)