在男帥女美的演藝圈感情桃花緋聞天天有，關於性的傳聞也不少，一名資深造型師最近就在聊天節目自曝聽聞過一位男星疑似有性上癮，幾乎天天都有性需求，有次他到外地工作，便要求打扮中性的女助理幫他找女人，女助理打回公司求救，被虧「妳也是女的」，就在助理不知如何是好時，竟發現該男星自己揪了兩名女粉絲回房。

57歲造型設計師張學潤常幫一些藝人擔任演唱會形象總監，也曾跨足幕前演出電影《97家有囍事》、《金枝玉葉2》，據《東網》報導，他最近在節目《娛樂揞名爆》爆料藝人罹患性上癮，天天要找人發生關係，更曝過去有經紀公司工作人員爆料旗下男星到外地開唱，竟找兩位女粉絲開房。

而一旁的黃羚恩（Kawaii）也補充，有位曾在香港和台灣發展的男歌手也有這方面的癖好，下手對象除了女星、經紀人、記者、甚至電台DJ都有，他還會跟這些砲友說：「記住在外面不要和我很熟」，導致有記者採訪他問近況還要假裝不認識，問他最近忙什麼，其實昨晚才共度一宿。

前女主播可宜說，自己也聽聞有位女星需求大，每拍一部戲同劇組就有「入幕之賓」，而且還很不挑，某位工作人員便私下抱怨可惜沒被安排到同一劇組，不然就有「發展」的機會，可宜很好奇為何該女星不收斂，也不怕被傳出去，張學潤虧說：「她已被蒙蔽了眼睛，因為太需索」。

(中時新聞網)