台中市府經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，因該公司遲未返還結餘款，全案進入法律訴訟階段。市府18日表示，為保債權，市府以現有資料逕行辦理結算，向法院聲請假扣押台開約4.29億元財產，已經法院裁定核准，為市民、市庫把關。

經發局指出，台中市府從2002年至2019年間委託台開公司出售位於中工約70筆護坡地，期間共售出63筆，但該公司遲未返還結餘款，市府於11月6日向法院聲請假扣押確保債權，法院於11月13日民事裁定市府勝訴。

市府強調，判決書中載明，除了該件結餘款爭議外，台開公司與市府尚有其他爭議案件合計高達32億多元，目前均在訴訟中，且從該公司網站上公開財務報告、資產負債表及現金流量表來看，台開公司後續如需返還款項恐難支應，法院認為該案日後有不能強制執行或甚難執行疑慮，准許市府對台開公司進行假扣押。

「維護市府及市民權益！」經發局表示，除工業區歷年護坡地出售餘款外，針對台開公司在精密機械科技創新園區一期、二期等開發案，市府也採法律訴訟程序，包含刑事、民事、仲裁都在進行中。

此外，此刻正進行的豐洲二期園區開發案，正與台開公司修訂契約及會計師查核業務，市府強調，一定嚴格把關守護市民財產。

(中時 )