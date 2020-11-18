東元在手工程還有上百億元訂單，家用及商用空調持續成長，第四季計畫搶攻政府採購標案，馬達及變頻器業績也增長，17日報喜，第四季營運比去年同期好，全年獲利可望優於去年，美國總統拜登推動綠能產業，反有助東元布局；台灣無法加入RECP，對東元影響小。

東元今(18)日股價下跌0.05元而以30.0元開出，買盤敲進下而拉回至平盤以上，目前呈現上漲走勢。

東元董事長邱純枝、總經理連昭志、財務長葉文中17日下午連袂出席線上法說會，說明東元第三季財報及未來營運展望。葉文中指出，東元前三季合併營收333.49億元，年減7％，主因是北美市場因疫情減少18億元、歐洲減7億元，台灣家電和工程收入增加，部分彌補營收短少部分。東元轉投資世正開發承攬台藝大工程，卻因下包商倒閉而無法如期完工，第三季先認列損失2.6億元，對EPS影響0.1元多。

東元總經理連昭志指出，東元把握疫情後經濟反彈趨勢，大陸市場第三季年成長近二成，近期詢價大單顯著增加，第四季預估年成長二成多，今年大陸營收可轉為正成長；北美市場雖下滑，但東元大馬達今年營收成長展望佳，接單也優於去年；透過擴大防爆及高效率小馬達產品，今年小馬達營收預估比2019年成長。

連昭志指出，東元前三季商用空調業績成長一成，第四季持續擴大直營客戶及政府相關專案，以及輕型商用空調DC變頻化，搶攻政府年底標案商機，前三季家用空調業績年成長一成以上，家電事業今年保持成長動能。自動化事業，開始朝開發專用機，在大陸試點後回復狀況雖慢，但看到效果，對明年自動化產品事業表現有信心。

東元董事長邱純枝指出，2021對東元自動化及其他行業都有比較好的商機，馬達採分散市場，儘管部分市場還不樂觀，大陸、東南亞及亞太市場，第四季回穩且看到成長動能。拜登當選美國總統，將發展天然氣等綠能產業，東元未來朝更節能方向發展，持續在美國發展熱能回收系統及中壓變頻器等產品，以及變頻馬達應用，從傳統馬達提升至永磁馬達，馬達未來商機很多，不會落入衰退的情況。

連昭志指出，東元已在越南及馬來西亞等地佈局，台商該外移也都外移，台灣雖無法加入RECP但對東元集團影響小。對於明年營運展望，東元集團思考經營如何提升成長動能，密切注意各海外區域分銷市場和當地國內生產毛額（GDP）間的關係。

(工商 )