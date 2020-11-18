小熊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)曾操刀讓球隊大換血重建，順利在2016年破除百年的「山羊魔咒」奪冠，不過在與小熊約滿前一年決定提出辭呈，將由總經理霍耶（Jed Hoyer）接手職務，他表示自己還是很熱愛棒球，但接下來選擇先陪伴家人，現在離開小熊是合適的時機。

艾普斯頓在2004年擔任紅襪總裁時，幫助球隊拿下闊別86年的世界大賽冠軍，破除「貝比魯斯魔咒」；2011年艾普斯頓成為小熊總裁，在他任內幾乎讓全隊大換血，助當時被視為「弱隊」的小熊開創新局，也確實在幾年重建期後，小熊在2016年擊敗印地安人，拿下相隔108年的冠軍，再率隊破除「山羊魔咒」，在艾普斯頓的獨到眼光下，他一連為2隊破除魔咒。

雖然合約還有一年，不過46歲的艾普斯頓選擇辭職，據傳大都會和費城人都有意高薪網羅他，不過艾普斯頓強調自己不想要在2021年為任何一支球隊效力，他想在明年與一些非營利組織合作來充實自己，花時間陪伴家人，在鄉野間度過一些時光，好讓他找回對棒球的熱情。

「我還是想在棒壇效力，球賽就是我的熱情，我希望我的電話能一直響，我會接聽的，在我對未來保持開放態度後，我期待外界給我一些靈感，尋找為棒球效力的方法。」的艾普斯頓表示在他結束9年任期後離開小熊是適合的時機，他相當喜愛重建一支隊伍，帶球隊轉型並拿下勝利，「在某些方面我的自我意識很強，在一段時間後，我需要一些新的挑戰。」

(中時 )