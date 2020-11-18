歌手陳昇連續27年舉辦跨年演唱會，今年因為健康檢查診斷出口腔長腫瘤，為了術後休養，不得不中斷連續27年開跨年演唱會的紀錄。口腔癌是我國青壯年男性最容易得到的癌症，平均死亡年齡54歲，死亡率約4成，罹病後輕則毀容、重則奪命。

陳昇在臉書表示，很抱歉取消了今年的跨年演唱會，年過六旬的他依舊天真不服老，甚至一週騎一趟長達5到6小時的腳踏車，身體健康，這次因為健檢及早發現了口腔內的腫瘤，已手術切除過程相當順利，但為了走更長遠的路，全勤模範生得請假一次，減少說話跟唱歌的次數，休養一陣子。

國健署指出，口腔癌是青壯年男性最容易發生的癌症，平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早10年以上，嚼檳榔、吸菸是造成口腔癌的主因，每年約有5,400名口腔癌個案，2,300人死於口腔癌，死亡率約4成，國外研究顯示，口腔黏膜檢查可有效降低口腔癌的死亡率。

國健署指出，口腔黏膜檢查是由醫生目視或觸診口腔黏膜，觀察有沒有疑似癌前病變或癌症的病兆，像是白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等，或疑似口腔癌，檢查不會痛也沒有副作用。除了能早期找到口腔癌外，更重要的目的是找出癌前病變，並予以適當治療，阻斷癌症發生。口腔癌可透過不嚼檳榔、不吸菸、不喝酒來預防，有以上習慣者要記得接受定期篩檢。

歌王感嘆人生時間剩不多 陳昇只怕滿身「老人臭」

(中時新聞網)