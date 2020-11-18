總統蔡英文8月底突襲式宣布將開放含萊劑豬隻進口，引發社會嘩然，消基會因而從一個月前開放民眾參與「反萊豬連署」，據最新統計，截至今天早上已有逾11萬人表態反對含萊克多巴胺豬隻進口，消基會董事長黃怡騰表示，美國有78％的豬隻未用含萊克多巴胺飼料餵養，現在卻執意進口22％含萊克多巴胺的豬肉，呼籲政府「回頭是岸」。

黃怡騰指出，我國老早就開放美國豬肉進口，但始終未開放含萊克多巴胺豬肉進口，正是因為我國對萊克多巴胺有很多疑慮，一旦開放含萊克多巴胺豬肉進口，難道台灣要進口美國賣不出去的豬肉嗎？

「政府就是鐵了心要進口萊劑豬肉」，行政院食安會報委員之一的黃怡騰提及，在近日召開的食安會報中，提到當時已有逾9萬人參與「反萊豬進口」，讓參與的官員十分驚訝，而包括消基會、主婦聯盟、林杰樑醫師健康關懷協會等共有3名NGO代表提案反對萊豬進口或要求加強檢驗等，但行政院僅回應「會加強標示」，並未回應是否要再與美方討論，但與其多編預算強化標示、檢驗，還不如補助美國豬農不用萊克多巴胺餵豬。

消基會執行董事胡峰賓說，農委會稱萊克多巴胺是禁藥、不能做為飼料添加劑，但與此同時卻開放人可以食用含萊克多巴胺的豬肉，「難道人不如豬嗎？」況且我國豬肉加工製品十分多元，如果混合多國的豬肉、檢出萊克多巴胺，要如何溯源呢？

消基會秘書長徐則鈺說，本周末的秋鬥遊行，消基會的幹部、志工將走上街頭，呼籲政府「回頭是岸」。

(中時 )