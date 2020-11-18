熊貓外送員倒地前的驚悚「死亡視角」曝光。（截自行車紀錄器畫面）

外送員「死亡視角」紀錄器畫面曝光（民眾提供／李俊淇新北傳真）

騎機車是「肉包鐵」，在道路上的危險性較4輪高出許多。昨（17日）晚間，一名年僅20歲的熊貓外送員，行經新北市泰山區明志路一段時，疑因緊急煞車自摔，但摔車瞬間安全帽脫落，導致頭部重創，送醫搶救仍宣告不治。而這名外送員車上裝有行車紀錄器，意外發生過程全部拍下，「死亡視角」畫面曝光，相當驚悚。

這起車禍發生在17日晚間9時30分，20歲傅姓foodPanda外送員，騎機車沿著泰山明志路一段往五股方向行駛，因事發當下機車倒在一輛公車外側，一開始傳出傅男與公車擦撞才倒地，但警方現場採證，發現公車前後輪並未有血跡。

於是警方進一步調閱路口監視器、公車及傅男機車上行車紀錄器畫面，發現傅男當時跟在另一台熊貓外送員機車後方，行經事發地點，前方同事緩緩靠右停下，但後方傅男疑因車距過近、緊急煞車而摔車，但倒地瞬間安全帽噴飛，傅男頭部重創，大量失血。救護人員將傅男送往輔大醫院急救，然而傷勢過重，家屬到院後悲痛放棄急救，深夜宣告不治。

從傅男機車上行車紀錄器畫面可清楚看到，他跟著前方同事機車前進，突然前方紅色車尾燈越變越大（靠近中），瞬間紀錄器視角歪斜，顯示傅男摔車。

(中時新聞網)