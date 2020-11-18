一名女子在網路上表示，她的男友20歲了，還是會和媽媽親嘴，有次她甚至看見兩人「伸舌頭」接吻，她問男友遭回復「這又沒什麼」，此外男友媽媽對一直她敵意很重、說話也很難聽，讓她感覺自己是第三者，而男友也是個媽寶，什麼事情都要問過媽媽，讓她相當傻眼。

該女子在女子在論壇《Zuvio校園》發文抱怨，「男友已經20歲了，竟然還會跟自己的媽媽親嘴，有一次還被我看到伸舌頭！」此畫面令她大開眼界，詢問男友後對方則不以為意，認為這一切沒什麼大不了，但女子仍認為此行為超奇怪，「誰知道他們兩個自己在家的時候會不會更誇張？」

該女子甚至罵男友是「媽寶」，她說男友不管什麼事情都要詢問媽媽，就連她邀約看電影都必須先經過男友媽媽同意，此外，她也透露男友的媽媽對她敵意相當重，不僅說話難聽也從來不正眼看她，就如同她是破壞感情的第三者，令她相當傻眼，「要不是男友家裡有錢，不然我早就分了！」。

許多網友看到貼文後紛紛留言，「我以為這只有謎片才有」、「搞不好那不是他媽」，不過女子最後提到男友家有錢，也讓許多網友氣憤表示「原來妳都是踩著錢往下爬，把自己的品味降低」、「媽寶跟拜金女的組合新奇」、「對不起了尊嚴，但我真的很需要那些新台幣」。

(中時新聞網)