興富發（2542）位於台中市的「夢幻誠」工地昨（17）日晚間失火，今（18）日發布重訊表示，此次火警，現場並無人、機等火源，原因還需再調查鑑定，具體財務損失，則需要再評估；今天股價開盤後，持續在盤面以下震盪。

興富發今天表示，針對興富發台中「夢幻誠」工地於11月17日晚間九時左右發生火警，失火之棟別，現場並無工程人員、機具運作或電焊等火源，事故原因尚待專業單位調查鑑定。

至於處理過程，興富發表示，已立即通報消防局滅火，火勢已撲滅，並無任何人員傷亡。

興富發表示，預計可能損失，實際財務損失金額尚待評估中。

至於可能獲得保險理賠之金額，興富發表示，興富發已投保相關保險，相關理賠事宜將進行處理。改善情形及未來因應措施，將待火災事故發生原因確認後，再提出具體改善及防範措施；目前初步評估，對興富發之財務及業務無重大影響。

興富發今天盤中股價暫收43.15元，小跌0.25元。

(工商 )