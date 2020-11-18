海巡隊第六隊副隊長黃大港說明搜尋海域。（王志偉攝）

國防部空軍第5戰術聯隊1架F-16A戰鬥機，昨晚進行例行夜航飛行訓練時，起飛2分鐘後，於6點07分在花蓮外海不明原因失聯，機上上校隊長蔣正志迄未尋獲。海巡隊第六隊副隊長黃大港說明，戰機失聯位置約在奇萊鼻外海，依據海巡署指令，花蓮海巡隊漏夜在奇萊鼻以北、三棧溪以南，這區域擴大搜索，至今尚未發現飛機異狀，海空持續瞭望中。

國防部長嚴德發今坐鎮花蓮親自督導搜救，迄今搜救超過16小時仍未尋獲。第六海巡隊副隊長黃大港說，海巡、岸巡投入最大搜救能量，從早開始東部地區海巡隊，包括蘇澳、花蓮及台東隊共投入6艘巡防艇，加上岸巡的巡邏車，針對戰機失聯地點以北區域，依照水流及水紋狀況，進行綿密的搜索，截至目前為止尚未發現任何殘骸。

他說，今、明氣象海流狀況平穩，會持續進行暸望及加強搜索，海巡弟兄漏夜用探照燈並配合軍方照明彈進行海面瞭望，今將加強搜尋奇萊鼻外海，以奇萊鼻以北、三棧溪以南進行搜索。

軍機失聯搜救主要由國防部主導，9點57分國防部黑鷹搜救機花蓮起飛執行任務；空勤黑鷹搜救機則於10點從花蓮起飛支援搜尋，預計14點再支援1架次，據國搜中心資料提供，截至10時累計出動兵力，包括國防部搜救機10架次、空勤總隊搜救機1架次、海軍艦艇4艘次及海巡署艦艇16艘次。

蔣正志駕駛的F-16單座機，昨晚6點5分從花蓮空軍基地起飛，執行夜航訓練時，6時7分從雷達光點消失，他也沒呼救，目前仍是失聯狀態。

(中時 )