蘋果（Apple）今年史無前例的舉辦了三場線上發表會，新品雖然層出不窮，但你還不夠滿足嗎？頗為知名的爆料達人 @L0vetodream 日前指出，消費者們將會接受到一份來自蘋果的聖誕禮物，且是冬季限定！讓網友開始一輪大猜謎，不少網友認為，先前未在發表會中正式亮相，且謠傳已久的AirPods Studio無線耳機最有機會現身！

爆料達人 @L0vetodream 日前透過 Twitter 指出，網友們將會收到來自蘋果的聖誕驚喜，而且還是冬季限定，適合冬天使用。按照爆料者大多的習慣，他並沒有明確說明這個「驚喜」是什麼。但因為他點出這款產品很適合冬天用，讓網友認為傳聞已久的AirPods Studio頭戴式無線耳機，最有機會雀屏中選，因為頭戴式耳機原本也有保暖的效果。

You'll get a Christmas surprise from Apple（PS：Winter exclusive、good for winter） — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

盤點蘋果今年秋季推出的新品，總共包含第4代iPad Air、第8代iPad、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPhone 12全系列（共4款）、HomePod mini，以及搭載M1晶片的13吋MacBook Air、MacBook Pro以及Mac mini，品類相當豐富。但是先前已有傳聞傳聞的AirTag藍牙追蹤器，以及AirPods Studio無線耳機，也已經在蘋果釋出的iOS 14.3 測試版中被發現相關的圖標，可說是側面驗證這兩款新品確實存在。

綜合分析iOS 14.3測試版的代碼以及爆料者的說法，AirPods Studio頭戴式無線耳機確實看起來頗有機會在今年年終推出，成為消費者最新想入手的聖誕新品。除此之外，也有網友突發奇想的認為蘋果有機會透過Apple Music送出U2新專輯、或是透過Apple TV送出007系列電影等，看來網友對於蘋果有望送出的聖誕禮物，是倍感期待。

(科技)