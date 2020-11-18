隨著蘋果、Google、台積電等企業加入再生能源倡議計畫（RE100），連帶要求供應鏈跟進，綠能的重要性不言而喻。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：今年SEMI第二度向政府發布《太陽光電公共政策建言書》，期望能針對太陽光電政策與配套措施，向政府提出最具體的建議。SEMI將持續協助政府與產業關注全球再生能源產業趨勢，促進產業的健全發展。希望透過政府、協會、產業三方協力的合作模式，共同達成2025年太陽能設置20GW的總目標。

SEMI《太陽光電公共政策建言書》透過委託台經院發出的有效問卷1,000份以上調查結果發現，除最新民調高達8成民眾支持加快發展太陽光電之外，83.6%的民眾支持在閒置的土地上架設太陽光電、78.6%的民眾支持結合太陽光電以複合式利用土地或空間，顯示民眾不僅未受負面新聞影響，對再生能源和太陽光電裝置持續支持，更正面認同閒置、不利耕作之土地應有更多元發展。

SEMI指出，太陽光電相關法規設置程序除了中央政府的支持，亦需要地方政府的協助與投入。從公開資訊盤點各縣市太陽光電相關政策，可見絕大多數的縣市皆有鼓勵設置太陽光電的政策，部分另設有專責推動的單位。其中又以屏東縣和台南市最受產業界肯定，不僅政策完整度高，亦主動積極協調各局處歧異，打造良好的投資環境，成為產業最好的後盾。產業期許若未來其他縣市也能參考好的做法，相信不僅有助於吸引更多投資、促進城市發展和地方繁榮，亦能降低空汙、增進能源自主，為下一代留下更好的環境。

SEMI在台灣深耕太陽光電產業已超過14年，於2019年首度發布《太陽光電公共政策建言書》。2020年二度發布此政策建言書，產業經過一年與多方溝通後，2019年提出的23項議題有11項獲得良好發展。而最新民調顯示高達8成民眾支持加快發展太陽光電，較去年增加1.6%，說明產業擁有許多潛在的機會與民眾的支持。

(時報資訊)