TrendForce旗下半導體研究處表示，台積電(2330)明年隨著Apple等大客戶需求強勁，台積電將積極擴張5奈米製程，預計2021年底將囊括近六成先進製程市占。

觀察目前最先進的5奈米製程，台積電在Huawei(華為)旗下HiSilicon(海思)遭美禁令限制後，2020年初才量產的5奈米製程僅剩Apple(蘋果)為唯一客戶，即便Apple積極導入自研Mac CPU及應用於伺服器的FPGA加速卡，其總投片量仍難以完全彌補HiSilicon空缺的產能，導致5奈米稼動率在今年下半年落在約85~90%。展望2021年，除Apple持續以5nm+生產A15 Bionic外，AMD 5nm Zen 4架構產品也將開始小量試產，支撐5奈米稼動率維持在85~90%。

近年來聯電(UMC)、Global Foundries相繼退出先進製程競賽，撇除近期受美出貨禁令纏身的SMIC中芯，目前7奈米及以下節點僅剩台積電及Samsung彼此較量。從客戶別來看，在獲NVIDIA大單後，Samsung亦於平澤新廠積極擴張5奈米產能，但當時序進入2022年，由於Qualcomm Snapdragon 895計畫採用台積電4奈米的可能性高，屆時Samsung將僅有NVIDIA及Samsung (LSI)為主要客戶；反觀台積電，除Apple、AMD、Mediatek、NVIDIA、Qualcomm外，更有機會獲Intel CPU委外青睞。TrendForce認為，台積電5奈米需求在2022年將相對穩定及強勁，且3奈米製程亦將於2022下半年量產，可望進一步推升其市占。

TrendForce旗下半導體研究處指出，2021年底至2022年，包括Mediatek(聯發科)、NVIDIA及Qualcomm都已有5/4奈米產品量產計畫，加上AMD Zen4架構的放量，以及Intel CPU委外生產預估將於2022年首先採用5奈米製程，龐大的需求量已促使台積電著手進行5奈米擴產計畫，且根據目前觀察，Apple在2022年持續採用4奈米(為5奈米微縮製程)生產A16處理器的可能性相當高，屆時不排除台積電將進一步把5奈米產能再擴大，以支援客戶強勁的需求。反觀Samsung，雖然NVIDIA Hopper架構Geforce平台GPU將持續委由Samsung代工，加上Qualcomm Snapdragon 885及Samsung Exynos旗艦系列的挹注，支撐Samsung 5nm在2021年亦有擴產計畫，但相較於台積電仍有約兩成的產能落差。

(時報資訊)