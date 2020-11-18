受到因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債乙事影響，凱羿-KY(2939)今天股價跳空跌停鎖住，對此，凱羿-KY董事長蔡謀燦表示，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，目前公司內部營運一切正常，公司有信心將潛在或有損失降至最低。

凱羿-KY公布前3季財報，雖然第3季稅後盈餘1726萬元，單季每股盈餘0.38元，累計前3季稅後虧損5646萬元，每股淨損1.22元，但公司於第3季財報揭露，醫療手套採購預付款項損失及輕質循環油採購銷售合約之或有負債，致公司已蒙受鉅額損失新台幣6790萬7000元(230萬美元)及可能承擔鉅額違約金約新台幣10億元，致使今天盤中股價跳空跌停。

針對因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債乙事，蔡謀燦表示，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫北協駐台代表處、俄羅斯商會與油品權益公司等相關單位查證，經回覆所查資料之真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，認為此交易幾乎可確認為詐騙案件，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生。

蔡謀燦指出，公司財務及業務狀況一切正常，公司過去一向以零負債經營自豪，截止目前為止，帳上資金仍達新台幣4億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發，預期將有更強勢的產品推出。

(時報資訊)