7-ELEVEN與成衣大廠聚陽(1477)合作販售拋棄式隔離衣，11月18日開始預購，原價259元，預購價150元，首批限量2000件。

據7-ELEVEN觀察，目前每月持續有3萬人次以上的出國需求，以及進入秋冬流感的旺季，有越來越多的機會可能暴露在高風險環境，建議消費者可購買相關的隔離衣，以防護備品的概念，以備不時之需。

經過這波新冠肺炎疫情之後，防疫將成為民眾生活的新常態，聚陽身為防護衣國家隊，屢次接獲詢問購買隔離衣的需求，發現市面上缺乏此類產品可供民眾直接購買的零售管道，成為此次與7-ELEVEN合作契機。本次推出預購的這款拋棄式隔離衣屬於P1等級，版型適用於大部分人的身材，且方便穿脫易搭於自有衣物上，達到簡易防護。

聚陽指出，該產品為MIT台灣製造，不管是出國搭機，國內大眾運輸，進出醫院，甚至是寄給國外的親友，都是最好的選擇。親民好入手的價格，精美的單一包裝，是居家防護必備良品！

聚陽10月營收雖比去年同期衰退5.1％，不過，單月稅前獲利2.5億元，比去年同期增加15.7％；聚陽指出，預期今年全年的獲利成長幅度將優於營收成長幅度。聚陽累計1-10月稅前淨利為23.6億元，年增8.81％，每股稅前盈餘為10.74元。

(時報資訊)