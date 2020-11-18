瑞士的「鐘錶與奇蹟展」(Watches & Wonders show)原本希望在明年四月於日內瓦匯集例如勞力士、百達翡麗(Patek Philippe)、卡地亞等品牌參展，但協會周二指出，實體活動取消，將改為線上的數位活動。該活動在今年亦為取消。

展覽委員會在聲明中指出，由於當前健康危機的不確定性，鐘錶與奇蹟展委員會決定取消原定四月7~13日舉行的實體展。

歷峰集團(Richemont)的手錶品牌例如勞力士、百達翡麗、蕭邦、香奈兒、愛馬仕，以及開雲集團的品牌，在相同的日期，將與客戶、零售商、媒體等在線上互動。

瑞士鐘錶商此前每年舉辦兩大展覽，分別是日內瓦的SIHH展以及巴賽爾世界(Baselworld)，但是巴賽爾展在2019年面臨Swatch集團的退出出現震撼，今年更有勞力士、百達翡麗和其他品牌的退出。

兩大展覽在今年都取消，SIHH展也消失，改為名為「鐘錶與奇蹟展」，並以線上舉行。

「鐘錶與奇蹟展」主辦單位表示，希望在2022年能吸引更多主力品牌參展，並且是面對面的，而非線上的。

(時報資訊)