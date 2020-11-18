「菜市場」也可成為深度探索在地文化的壯遊點！教育部青年署推動「青年壯遊點DNA」計畫，3位宜蘭在地青年組成「返鄉接地氣」團隊，希望以「市場」作為城市窗口，讓青年重新認識「農」、「市」不同的生活經驗。

青年署「青年壯遊點DNA」計畫，鼓勵青年運用創新設計的方式，返鄉活化在地文化與產業，進而發展青年壯遊點，推廣家鄉的美好與特色。

隨著觀光發展，宜蘭大量興建農舍，房屋逐漸成為投資標的。「返鄉接地氣」團隊希望運用「與人互動」的方式，扭轉產業發展趨勢，讓青年了解在地文化產業的重要性。

團隊成員「少年阿公」方子維，從小在宜蘭菜市場中長大，熟悉各個攤販職人的專長及故事，曾帶領來自22個不同國家的外國人及宜蘭在地學子逛菜市場。期望未來能與更多團隊合作，為傳統市場找到新出路，讓更多人看見臺灣特殊的市場文化。

團隊辦理兩天一夜的「來宜蘭迺菜市場」活動，將市場作為體驗場域，讓青年從市場產銷的角度認識農業，以走訪宜蘭最大的菜市場－南北館市場，透過詳細有趣的導覽解說，讓青年認識在地攤販的日常生活。

其中的「買菜任務」活動最為特別，青年根據菜單所需的食材到市場採購，完成買菜任務後，再彼此分享採買的過程的體驗，並透過彼此交流料理特色，認識在地食材的美好，也更加感受市場中的人情味。

參與活動的青年陳玟卉說，以往來到宜蘭都只是當個觀光客，不會進入在地的菜市場。但透過這次的導覽，直接與市場的攤販面對面交流，在菜市場發現到許多有趣的事物。其中最令我印象深刻的是有間「刀子博物館」，擁有全宜蘭最齊全的刀，若這邊沒有，其他店鋪一定不會有。

(中時 )