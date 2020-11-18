台灣Uber所屬的「宇博數位服務股份有限公司」遭交通部公路總局依違反《公路法》連續開罰17.7億元，卻經最高行政法院判決Uber勝訴，負責執行追討的行政執行署台北分署表示，公路總局已撤回所有對Uber的罰單。

台灣Uber是被交通部公路總局依違反公路法77條未經申請核准，利用網路平台擅自經營計程車客運連續開罰，總共有196案，17.7億元罰鍰。公路總局撤回裁罰案後，如果移轉各地方政府交通主管機關裁罰，仍有拒繳情形才會移送行政執行

台北分署表示，最高行政法院在今年9月18日根據大法庭裁定的統一見解，認為公路總局對Uber沒有管轄權進行裁罰，關於此項裁罰必須交由Uber公司所在的直轄市主管交通機關，判決Uber勝訴確定後，公路總局已將移送台北分署執行的Uber所有裁罰案件撤回。

台北分署指出，公路總局將把裁罰案件移轉各地方政府的交通主管機關進行裁罰，也就是行政罰鍰的程序重新走一次，如果仍有拒繳的情況，主管機關移送行政執行署各地分署，才會再行追討。

至於台北分署先前查扣到Uber公司帳戶1000多萬元，台北分署表示，由於欠稅是優先債權，這部分查扣款項已轉為清償國稅局移送的營業稅執行案件，且Uber公司已分2期將9400多萬元的營業稅全部清償完畢。

(中時 )