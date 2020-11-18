Apple「2020年APP移動應用創新賽」 繼今年3月起在台號召學生自組團隊設計APP，並於8/11舉辦台灣決賽選出前三名優秀隊伍後，11月17日在中國杭州舉辦大中華區總決賽，吸引超過千組程式設計好手及團隊參加，在經過激烈評選後，由Straight A贊助的雲林科技大學《ZURU Studio》團隊以「VUVU」APP榮獲一等獎，逢甲大學團隊《月黑風高，水蜜桃》作品「MC 逆滲透」、 及《你的護膚小天使》團隊作品「Beauty Agenda」均並列三等獎。

Apple大中華區「2020年APP移動應用創新賽」本次共計1014件作品參賽，在經過層層關卡審查後，票選出53件作品進入選總決賽，由於今年受到新冠疫情影響，台灣團隊首次採用線上參賽，以視訊方式克服遠距離的時空限制，在台灣競賽總部介紹簡報、並針對大中華區總決賽評審團的各項提問進行答辯及展演，在競爭激烈的比賽中，最後由Straight A贊助之雲林科技大學楊晰勛、黃國豪教授所指導的「ZURU Studio」學生團隊以針對教育類作品《 VUVU》APP榮獲一等獎，而國內逢甲大學學生團隊《Beauty Agenda》、《MC 逆滲透》等二作品並列三等獎。

榮獲本次一等獎雲林科技大學碩士生楊俊輝、卓宜萱所開發的「 VUVU」APP，是一款將遊戲機制與生物課本結合的作品，透過劇情引導孩童來體驗、學習生物課內容的程式，並融入趣味性十足的生物實驗，可於故事中視需要培育出多樣化的動、植物，提供學生科學探究的環境和機會，更能幫助學生在遊戲中快樂的學習！而獲得三等獎逢甲大學學生晁文勤、李亞璇、林永吉開發的「Beauty Agenda」，能以準確的膚況辨識結果比對iOS內建APP「健康」資料找出膚況問題成因，給予量身定制天然食材的養顏清單。另一組同獲三等獎逢甲大學學生黃傳霖、薛竣祐、魯敬元開發的「MC 逆滲透」，則為一款針對音樂初學者找不到樂譜、找不對音高、找不到夥伴練習等三大困擾提供了良好解決方案，透過APP的Spleeter的音源切割技術，能讓AI自動分離出人聲、Bass鼓、鋼琴或其他音樂聲部，幫助對音樂有興趣的學生更有動力去學習。由於歷年參賽學生面對評審答辯時總是略顯羞澀，STUDIO A 特別針對報名參加競賽的學生提供一系列的公開影音教學，包含創新設計思考、產品應用實務、市場行銷策略、海報設計與影音剪輯等多元課程，協助學生於區域評選中做足充分準備。

STUDIO A自2017年開始執行SA程式教育計畫，除啟動一系列「Everyone Can Code」等程式推廣課程外，同時也陸續和逢甲大學、淡江大學等校密切合作，成立「Apple區域教育培訓中心」(Apple Regional Training Center)，導入包含Swift Playgrounds和iOS APP開發等應用性認證學習，讓學生運用在校之餘修習iOS APP程式設計課程。為了鼓勵更多學生加入程式設計行列，STUDIO A旗下校園店Straight A特別與逢甲大學合作，爭取將以往僅在中國舉辦的Apple「APP移動應用創新賽」移師台灣，首次舉辦即吸引174件作品報名，今年邁入第四屆的競賽更有40所學校、223件作品參賽。本次3組優秀隊伍，除在台灣決賽中獲得《犀牛盾有限公司》、《凱捷國際科技》、《摩仕有限公司》、《瀚荃集團瀚雲科技》等主要贊助商頒發的獎品外，亦代表台灣參加於杭州舉辦的大中華區「2020年APP移動應用創新賽」總決賽，能在上千件作品中脫穎而出獲得佳績，可見台灣學子的專業技能及創意巧思，深獲評審團隊及使用者肯定。

STUDIO A觀察近年參賽隊伍數連年增加，作品完整度也日益成熟，如一等獎的《 VUVU》即已於今年在App Store上架，並與大學學術、中學教育等單位合作，協助提高校務評鑑中的數學學習與創新教育部分的評級分數，顯見台灣學子在創意的領域深具潛力。創意開發需要人才育成、技術支持、並能針對問題提供意見及媒合輔導，進而使作品上架應用，STUDIO A期待邀請各界共襄盛舉，以經驗傳承、資源共享的方式，讓新生代開發者們能夠透過企業的引導，打開更新、更廣的眼界，共同提升台灣數位創作的軟實力！此外，對APP程式設計有興趣的學生們，「2021年 APP移動應用創新賽」預計將於2021年3月份開放組隊報名，想展現所學、讓自己的創意具體實現的學生們，千萬別錯過機會！

(科技)