櫃買中心18日指出，今年債券市場受到國際債券與公司債發行量大躍進，截至11月17日止，國內各類債券累計發行金額已達新台幣2兆9,963億元，較去年同期發行量1兆5,734億元增加90％，創下歷年債券市場發行量新高，預計明（19）日之全年債券發行規模就可突破3兆元大關。

受新冠疫情及全球經濟緊縮影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，截至11月17日止，公司債方面，轉換公司債發行金額570億元，較去年同期成長66％，普通公司債呈現倍數成長，發行金額達6,346億元，較去年同期成長105％；政府債券發行金額4,250億元，較去年同期微增8％；金融債去發行金額1,356億元，較去年同期成長5％。

另國際債券發行金額達584.56億美元（約新台幣1兆7,442億元），較去年同期大幅成長155.90％，成長幅度以及金額都高居首位。

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