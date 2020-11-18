連2日股價大漲的大陸飲用水龍頭農夫山泉18日股價再創高，早盤漲幅一度逼近5％，股價創46.40港元歷史高點，近3個交易日累計漲幅逼近25％，但隨後走勢下滑漲幅收斂至2％。

此前2個交易日農夫山泉收盤分別大漲10.60％、7.28％，帶動農夫山泉董事長鍾睒睒身價超越阿里巴巴創辦人馬雲，成為大陸首富。

(工商 )