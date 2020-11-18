農夫山泉早盤一度急漲近5％ 股價創新高 11:002020/11/18 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連2日股價大漲的大陸飲用水龍頭農夫山泉18日股價再創高，早盤漲幅一度逼近5％，股價創46.40港元歷史高點，近3個交易日累計漲幅逼近25％，但隨後走勢下滑漲幅收斂至2％。 此前2個交易日農夫山泉收盤分別大漲10.60％、7.28％，帶動農夫山泉董事長鍾睒睒身價超越阿里巴巴創辦人馬雲，成為大陸首富。 (工商 ) #農夫山泉 #早盤 #漲幅 #逼近 #急漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔚來汽車Q3指標超預期 年內股價漲1,000％ 10:532020/11/18 財經 《國際金融》社交限制強壓疫苗 歐股跌0.24％ 09:432020/11/18 財經 巨大集團獲2020台灣國際品牌第五名 早盤股價掀慶祝行情 09:512020/11/18 財經 台積電飆上506元 台股創新高 04:102020/11/18 財經焦點 身家超越雙馬 鍾睒睒再奪陸首富 04:102020/11/18 焦點新聞 台積電小漲 概念股持續吃香喝辣 11:202020/11/18 財經 吉利汽車股價飆 聯手戴姆勒研發引擎 11:132020/11/18 財經 百度砸36億美元 收購YY直播 04:102020/11/18 全球財經 陸首富易主 鍾睒睒擠下馬雲 04:102020/11/18 全球財經 《盤中解析》台積電穩軍心 台股高檔強勢整理 11:082020/11/18 財經 財經熱門新聞 美經濟未爆彈更甚金融海嘯 殭屍企業債務已逾39兆 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 航空業慘了 比爾蓋茲預言疫情後商務旅行驚人降幅 - 財經 地獄逃脫！3月股災500萬慘歸0 他靠這幾檔翻身暴賺2千萬 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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