三重區二重疏洪道「陰廟萬善同」淪賭場（警方提供／戴上容新北傳真）

三重區二重疏洪道「陰廟萬善同」淪賭場 警方查獲大批賭金（警方提供／戴上容新北傳真）

三重賭徒近日移師三重地區二重疏洪道旁著名陰廟「萬善同」聚賭，警方為破獲賭場佯裝成「夜跑人士」蒐證，警方18日查獲賭場老闆、賭客共計28人、賭資62萬元等，其中73歲徐姓萬善同廟公還幫忙擺設桌椅也遭法辦，警方直呼，賭客囂張行徑連「好兄弟們」都不支持。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪表示，今年初新冠肺炎疫情嚴峻，警方2、4月份破獲流竄於二重疏洪道「中山橋下」及「荷花公園停車場」戶外職業大賭場，未料賭場又蠢蠢欲動，夜間移師至三重地區著名陰廟「萬善同祠堂」內繼續聚賭，有賭客還說，希望能藉「好兄弟」陰氣加持，帶來偏財運。

鄭偉豪說，賭場藏身於廟內，外頭雇有多名人員看守，有陌生人靠近隨即一哄而散使警方取締困難，為突破困境，警方連續多日以「夜跑」方式勘查，終於蒐證成功，警方18日深夜見時機成熟，動員40名警力騎車包夾賭場，其中萬善同廟公徐男知情不報外，還為賭場擺設桌椅、賭具，最後也遭法辦。

三重警方表示，當場查獲涉案28人，分別為有賭博、竊盜前科的60歲詹姓賭場老闆及工作人員7人和59歲吳姓賭客等21人，共查獲賭具象棋2副、骰子32顆、壓注環26個、認注夾3個，查扣賭金62萬5千500元，警方訊後將涉案人依賭博罪移送新北地檢署偵辦。

據歷史記載，三重萬善同於清朝時就已存在，從前開墾初期二重埔地區的人往生大多就地埋葬，日治時期明訂禁止濫葬，日人於是規定將二重埔內所有的屍骨墳墓，全都集中在三重萬善同中，1919年完成小廟及圓形納骨塔興建。

(中時 )