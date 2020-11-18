日本國立癌症研究中心（National Cancer Center）的最新研究顯示，暴露在加熱菸氣霧（Aerosol）環境下，終身致癌風險較直接吸收傳統紙菸的二手煙霧（Second-hand Smoke）要低1,000倍。

日本國立癌症研究中心10日在《國際環境研究與公共健康期刊》（International Journal of Environmental Research and Public Health）刊登一篇傳統紙菸二手煙霧與加熱菸氣霧的致癌風險研究，研究人員比較及計算出在普通室內環境下，民眾暴露在傳統紙菸燃燒後的二手煙霧及加熱菸產生的氣霧環境下所吸收到的尼古丁濃度，以此估算出民眾暴露在兩種不同環境下的致癌風險。

研究結果顯示，在普通室內環境下，民眾若暴露在加熱菸的氣霧之中，終身致癌風險機率（Lifetime excess cancer risk）低於10萬分之一，這比接觸傳統紙菸所產生的二手煙霧還低1,000倍，研究也指出，在一般室內環境下，加熱菸氣霧的尼古丁濃度屬於可容忍範圍，不需要特別擔心。

研究指出，傳統紙菸的二手煙霧對人體健康構成重大威脅，單是2017年，預估二手煙霧就奪走全球122萬條性命，不論是政府或消費者都相當關注二手煙霧對一般民眾的影響，2019年一項日本民調顯示，72.6%的受訪者希望倡導室內及室外都設立專屬的吸菸區域，60.6%的受訪者甚至希望餐廳完全禁菸，民眾健康意識抬頭，政府法規也跟著升級，今年4月，日本修正版《健康增進法》上路，餐廳、辦公大樓等室內全面禁菸，癮君子必須到指定吸菸區吸菸，徹底貫徹「拒吸二手煙」政策。

★中時新聞網關心您：吸菸有害身體健康！

(中時新聞網)