夫妻檔六月、李易日前才身陷棄貓風波，而小倆口今（18日）則被周刊爆9年婚姻觸礁，六月遭指在婚禮上放話「乾脆離婚」，對此，六月稍早則親上火線在臉書發文：「婚姻生活實屬不易」，表示老夫老妻的他們雖然沒有熱戀時的火熱，不過夫妻倆很享受每天鬥嘴的生活。

六月在2011年和小7歲的李易步入禮堂，夫妻婚後陸續生下一對兒女，小倆口感情很好，但夫妻難免吵架，李易和六月今則被《鏡週刊》指出，六月在參加友人喜宴時，脫口「乾脆離婚算了」的話，不免讓外界質疑兩人婚姻是否亮紅燈。

針對婚變傳聞，六約稍早則在臉書動態強調，夫妻倆很好「李先生一樣黏踢踢」，六月也提到：「婚姻生活實屬不易～老夫老妻雖沒有熱戀時的火熱，但我們很享受每天鬥嘴各自出招的生活～」。

六月進一步指出，周刊文章不實「謝謝大家那麼密切注意我們老夫老妻～～這是最終回澄清～我們很好～謝謝大家過度的關心。」最後六月也提到，明年是兩人結婚10週年，希望能平平淡淡、幸福平凡。

(中時新聞網)