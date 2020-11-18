陸媒《環球時報》今天社評指出，「亞洲版北約」早已是華盛頓推動、個別美國盟國配合跟進的公開願景。談了8年的RCEP剛剛簽署，搞了6年的「日本澳洲防務協定」，也要瓜熟蒂落，讓人看到這個區域裡合作與對抗的兩條平行線，發出矛盾訊號。日澳應當說做了一個壞的示範，不僅將各自最大交易夥伴中國定義成「安全威脅」，並且呼應美國的要求採取行動，搞出亞太地區除美國之外第一個雙邊準軍事同盟的雛形。

社評稱，日本首相菅義偉17日未如外界預測，與到訪的澳洲總理莫里森簽署兩國間談了6年的《互惠准入協定》，但兩人表示對此被稱為「突破性的防務協定」在原則上已達成一致，該協定建立了日澳軍事人員互訪、開展訓練和聯合行動的法律架構，大大簡化了相關手續。

媒體普遍提及，這是日本與美國1960年簽訂《日美地位協定》以來，對外達成的第一個深度防務協定，也是亞太國家之間除美國之外的第一個類似防務協定，意義非同尋常。有人認為，可以透過這個協定將日澳看成「準軍事同盟國」。

社評表示，日澳都是美國盟國，如果兩國橫向朝著軍事同盟發展，就構成了整個地區的重要地緣政治動向。考慮到美日印澳四方合作機制也日趨活躍，日澳防務上的深度走近還會激發人們更大的想像力。

社評質疑，日澳《互惠准入協定》所涉的不是一般防務合作，而且這兩國相距遙遠，媒體都認為它們搞這個協定是針對中國的，直接呼應了美國圍堵中國的所謂「印太戰略」。該協定進一步推升了亞太地區的對抗氛圍，非常負面地影響了各國對區域局勢的認知，也為美國分裂亞洲提供了新的槓桿。

社評強調，中國奉行和平發展路線，主張結伴不結盟。美國利用它在亞太的「南北兩錨」日本和澳洲，不斷推動「亞洲版北約」的構建，這給中國提出了嚴峻課題：中國該如何應對？

中國面臨現實和願望之間的悖論：美日澳等在逼著中國探索對外更深入的軍事合作；而中國一旦像美日澳那樣走過頭，區域乃至全球的分裂就將進一步加劇。中國既要維護本國的安全，又需要世界的和平與穩定，對中國來說，這兩點有著一體兩面般的緊密聯繫。

社評奉勸日澳，要高度克制針對中國的「準軍事同盟」構建，不要在美國的慫恿下製造與中國相互對抗的互動，跟著美國一起拉印度「圍堵中國」。一個簡單的道理是，如果侵害到中國的國家利益，威脅到中國的安全，中國是斷然不會坐視的，必將付出相應代價。

(中時 )