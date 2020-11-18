美國總統川普將在明年1月20日卸任，但川普至今不承認敗選並宣稱將全面展開法律大戰。政大外交系教授、國民黨副祕書長黃奎博表示，即便川普連任，美國華府某些官方管道也希望，台灣應想辦法與中國大陸對話；若拜登勝選，更可能會要求蔡政府別做台海的「麻煩製造者」。約2個月前，民進黨對大陸聲調突然降低，「突然變乖了」，據華府的消息，他研判是美方對民進黨施了一些壓力、警告或言勸告、建議。

根據香港媒體《中評社》報導，馬英九基金會17日舉辦「奔騰講堂」，現場民眾提問「日後兩岸關係能否和緩？」黃奎博表示，即便拜登當選，大家也不要期望能回到馬英九擔任總統的時代，民進黨只要在該合作與協商時，跟大陸有可以對話的基礎，就已經「千謝萬謝」了。

針對台美關係，黃奎博分析，若拜登上任，可能會要求蔡政府別做台海的「麻煩製造者」，但這並不是指拜登一定會逼台灣上談判桌；若川普繼續連任，華府某些官方管道也希望，台灣在川普的第二任期間，應想辦法跟大陸對話。

不僅如此，黃奎博強調，約在2個月前民進黨對大陸聲調突然降低，「突然變乖了」，這絕不可能是民進黨的民意壓力，但又是誰能讓民進黨這麼「聽話」？據他從華府聽到的消息，對照近期的現況發展，他研判是美方對民進黨施了一些壓力、警告或言勸告、建議。

(中時新聞網)