目前看來，儘管疫情對景氣影響絲毫未見減輕，但韓國大企業卻反其道而行，對前9個月資本支出大砸銀彈，金額反而較去年疫情爆發之前還要增加超過一成。

韓國研究單位CEO Score調查，韓國362個大公司在前3季對自己未來事業體所投資金額，已高達63.2兆韓元，約571億美元，較去年疫情還沒有來之前，還要多增10.3%。

受到疫情影響，這些企業營業額除了年減4.5%，約969.7兆韓元外，來自本業獲利也下降近4%，來到53.5兆韓元。在疫情絲毫沒有減輕情況下，韓國企業此時又要擴大支本資出費用，實在需要不一樣的眼光以及膽識。

其中，以韓國科技巨擘三星電子，對自己未來事業版圖的投資金額最為龐大。這家智慧型手機與記憶體晶片均居於全球翹楚地位的科技大廠，在前3季就花費近21兆韓元資本支出，手筆之大幾乎占了全韓大企業總數三分之一。除了三星電子外，其他大企業同期投資額約42.4兆韓元，其實是年減4.5%。

資本支出第二名，則是三星電子的同業SK海力士，共掏出5.8兆韓元。排名第三是現代汽車的2.7兆韓元，以及緊接在後的電信業者KT也拿出2.5兆韓元。

至於拿每個公司的另項重要資產員工來說，1到9個月這些大企業旗下共有約108萬位員工，數量則比去年同時減少0.8%。

(時報資訊)