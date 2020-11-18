因新冠肺炎疫情提升居家修繕需求，家得寶（Home Depot）第三季營收大幅成長逾23%，助獲利擊敗市場預期。不過，該公司周二股價下挫2.54%，收在272.47美元。

家得寶公布，第三財季（截至今年11月1日）淨利年增24%，為34.3億美元，每股盈餘為3.18美元，超出市場預期的3.05美元。

淨營收年增23.19%，為335.4億美元，優於市場預期的320.4億美元。

第三財季美國同店銷售額年增24.6%，優於市場預期的成長19.3%。此外，數位營收年增80%。

家得寶在發布財報後宣布將一些在疫情期間實施的臨時薪酬計畫調整為永久加薪方案，包括提高第一線員工時薪，這將使每年額外增加10億美元費用。執行長Craig Menear在法說會上表示，由於疫情期間員工工作量大增，公司已經支出約17億美元用於臨時薪資與福利。

Oppenheimer資深分析師Brian Nagel表示，家得寶股價利多不漲，是因為投資人擔心該公司在疫情期間的營運增長可能後繼乏力。該公司現在提供員工的永久薪酬計畫是另一個指標，在這場大流行病期間，該公司作為零售商的營運成本將越來越昂貴。

家得寶未提供全年展望，財務長Richard McPhail表示，基於疫情導致的經濟大環境的不確定性，公司無法評論2021年展望。

(時報資訊)