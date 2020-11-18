5G及AI基金成為H2基金市場最熱門關鍵字。包括元大未來關鍵科技ETF（00876），國泰泰台灣5G+ ETF(00881)以及富蘭克林華美AI新科技基金，近期在市場受詢問度高。以元大未來關鍵科技ETF（00876）而言，今年7月7日掛牌至今僅約4個月左右，績效已大幅成長近20%。而國泰泰台灣5G+ ETF和富蘭克林華美AI新科技基金則是近日開募。元大未來關鍵科技ETF（00876）基金規模約70億元，為目前國內規模最大的5G ETF。

當5G成為全球新科技發展核心，5G投資勢必成為國際新趨勢！尤其5G投資具有「基本面強勁、資金面龐大、產品面完善」之三大利多，因此當5G發展全速前進之際，也將形成全球5G投資浪潮！元大投信建議，投資人應擇優、逢低布局，優先選擇國際級的龍頭企業做為參與5G市場的投資標的，具備全球高度競爭力，可大幅提高投資勝率。

根據愛立信《行動趨勢報告》指出，5G將成為全球部署最快的行動通訊技術，至2024年5G將覆蓋全球45%以上的人口。隨著美國手機大廠於上（10）月推出首款支援5G手機、包含台灣在內等多家國際知名電信商5G開台後、推出相關商用服務，2020年正式宣告5G元年啟動，隨著5G技術成熟、應用愈發廣泛，2021年勢必更多5G應用與功能問世。

全球主題投資雖掀起新革命，但在創新科技的大趨勢下，傳統的依照產業分類的主題投資方式，已不符合趨勢及環境的變化，投資人難以快速辨別與掌握真正具有5G核心發展價值的企業，因此近年來有助投資人降低投資門檻、輕鬆掌握投資主題的5G ETF快速崛起。

國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇指出，觀察2019年各國陸續啟動5G計畫迄今，台灣5G+通訊指數漲幅高達73%，表現較台股勝出近一倍、超額報酬逾3成，這股勢頭有望在蘋果iPhone 12等5G新機帶動下續延，近日美國晶片大廠高通也表態看好5G升級需求，預測明年5G晶片有望熱賣超過5億顆，如此將使台灣5G供應鏈及相關類股未來表現更值得期待。

(時報資訊)